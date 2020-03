Neue Challenge : Jerome Boateng jongliert mit Toilettenpapier

In diesen Tagen ist Toilettenpapier ein begehrtes Gut: Fußballstar Jerome Boateng passt sich den Umständen an.

von dpa

18. März 2020, 08:46 Uhr

Toilettenpapier statt Champions League: Ex-Nationalspieler Jerome Boateng nimmt die Zwangspause im europäischen Fußball auch mit Humor.

Bei Instagram stellte der 31 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Bayern ein Video online, in dem er statt eines Fußballs eine Rolle Toilettenpapier jongliert. Der Hygieneartikel ist in der Coronavirus-Krise in Deutschland zum Symbol der Hamsterkäufe geworden - in etlichen Supermärkten ist er ausverkauft.

«Ich sollte in diesen Tagen die Hymne der Champions League hören», schrieb Boateng in Anspielung auf das ausgesetzte Achtelfinal-Rückspiel der Bayern in der Königsklasse gegen den FC Chelsea, das eigentlich diese Woche hätte stattfinden sollen. «Stattdessen jongliere ich Toilettenpapier. Okay, Herausforderung akzeptiert.» Er «nominierte» zudem seinen Teamkollegen David Alaba, Nationalspieler Leroy Sané, seinen Halbbruder Kevin-Prince Boateng, Danny Williams und seine früheren Mitspieler Arturo Vidal und James Rodriguez. Der gebürtige Karlsruher Williams vom FC Paphos reagierte umgehend und postete ein ähnliches Video.