«Mr. & Mrs. Kaulitz» : Jetzt auch bei Instagram verheiratet: Heidi Klum

Vor einem Jahr schmusten sie in der Blauen Grotte von Capri. Nun ist die italienische Insel der Schauplatz für die «Hochzeitsparty des Jahres». Jetzt grüßen die beiden via soziale Medien.

von dpa

05. August 2019, 16:11 Uhr

Heidi Klum (46) hat sich erstmals seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (29) bei Instagram gemeldet - mit einem Bild von «Mr. & Mrs. Kaulitz», wie sie dort schreibt.

Die beiden sind ganz in Weiß gekleidet und küssen sich. «We did it!», heißt es dazu, also: «Wir haben es getan». Den Eintrag garnierte die Fernsehmoderatorin mit mehr als 40 Herzchen. Das Paar hatte am Wochenende ein großes Hochzeitsfest auf Capri gefeiert.

Danach war spekuliert worden, welchen Namen Klum künftig trägt - laut Instagram hat sie sich für Kaulitz entschieden.