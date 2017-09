«Das gibt's doch gar nicht» : Jochen Schropp bekommt neue Sat.1-Show

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 18:47 Uhr

Moderator Jochen Schropp bekommt eine Comedy-Show auf Sat.1 mit dem Titel «Das gibt's doch gar nicht». Premiere soll am 20. Oktober (20.15 Uhr) sein, wie der Privatsender mitteilte.

Schropp (38) präsentiert dabei verblüffende oder kuriose Gegenstände, deren Bestimmungszweck sich nicht immer sofort erschließt. Das kann ein Gesichtsstraffer sein oder eine Gegensprechanlage für Haustiere.

Zwei Promi-Teams, angeführt von Kaya Yanar und Caroline Frier, müssen dann in drei Spielrunden herausfinden, worum es sich tatsächlich handelt und ob es den Gegenstand wirklich gibt. In der ersten Folge tritt Caroline Frier mit ihrer Schwester Annette und Ingolf Lück gegen Kaya Yanar, Armin Rohde und Janine Kunze an.