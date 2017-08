Rasant : John Travolta dreht mit Country-Star Shania Twain

vergrößern 1 von 1 Foto: Charles Sykes 1 von 1

John Travolta (63, «Hairspray») will gemeinsam mit der Country-Sängerin Shania Twain (51, «The Woman in Me») vor die Kamera treten. Michael Madsen («The Hateful Eight» spielt in dem Rennfahrer-Film «Trading Paint» ebenfalls mit.

«Variety» zufolge sind die Dreharbeiten im US-Staat Alabama bereits angelaufen. Travolta mimt einen alternden Fahrer, der den gefährlichen Sport des Dirt-Track-Racings schon fast aufgegeben hat. Doch sein Sohn lockt ihn für ein riskantes Duell aus der Reserve.

Regie führt der in Schweden lebende kurdische Regisseur Karzan Kader («Bekas»).

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 10:57 Uhr