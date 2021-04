ProSieben : Joko und Klaas gewinnen wieder Sendezeit

Spannung vor dem neuesten Streich von Joko und Klaas: Was werden sie an diesem Mittwochabend mit ihrer erspielten Sendezeit anfangen? Joko Winterscheidt will dieses Mal „ganz viel alleine machen“.

Berlin | Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) dürfen an diesem Mittwochabend wieder 15 Minuten zur besten Sendezeit nach eigenem Belieben gestalten - einer von beiden wird dann aber wohl Randfigur sein. Die beiden Entertainer siegten am Dienstag in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Arbeitgeber. Joko Winterscheidt verriet...

