Leute : Jolie zu Besuch im Jemen: „Menschen benötigen Frieden“

Die Hollywood-Schauspielerin engagiert sich seit Jahren für humanitäre Anliegen. Nun ist Angelina Jolie im jemenitischen Aden eingetroffen.

Hollywood-Star Angelina Jolie hat bei einem Besuch im Jemen erneut auf das Leid der Flüchtlinge in dem Bürgerkriegsland aufmerksam gemacht. „Ich bin in Aden gelandet, um vertriebene Familien und Geflüchtete zu treffen“, schrieb die 46-Jährige bei Instagram. Zudem wolle sie die Menschen in dem Krisenland unterstützen und von vor Ort berichten. „Die Situ...

