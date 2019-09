Dokumentation : Jubiläumsfilm über «Die Fantastischen Vier»

Die Hip-Hop-Gruppe «Die Fantastischen Vier» gibt es schon seit 30 Jahren. Zum Jubiläum erscheint im Kino eine Dokumentation, die einen humorvollen Einblick in das Leben und Schaffen der Mitglieder gewährt.

von dpa

09. September 2019, 12:20 Uhr

Mit ihrem Dokumentarfilm «Wer 4 sind» will die Hip-Hop-Gruppe «Die Fantastischen Vier» keinesfalls ihre Auflösung einläuten. «Der Film ist kein Abschied», sagte Thomas D (50) der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei eher so gewesen, dass das 30. Jubiläum der Band anstand und sie überlegt haben, was gemacht werden könnte. Regisseur Thomas Schwendemann sei mit der Idee eines Filmporträts auf die sie zugekommen. Der Filmemacher ist ihnen zwei Jahre lang mit einem Kamerateam gefolgt - der Streifen zeigt neben Archivaufnahmen und privaten Bildern vor allem den Entstehungsprozess des jüngsten Albums. Herausgekommen ist ein humorvoller und durchaus interessanter Einblick in das Leben und Schaffen einer der erfolgreichsten deutschen Bands.

- «Wer 4 sind», Deutschland 2019, 106 min, von Thomas Schwendemann.