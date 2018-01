Neues aus Hollywood : Judd Apatow moderiert Trophäen-Gala

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 12:46 Uhr

Comedy-Spezialist Judd Apatow (50), der Hits wie «Jungfrau (40), männlich, sucht», «Beim ersten Mal» und «Dating Queen» inszenierte, gibt jetzt bei einer Trophäenshow den Ton an. Am 3. Februar soll er die Preisverleihung «Directors Guild Awards» in Beverly Hills moderieren, wie die Regisseursvereinigung DGA am Dienstag bekanntgab.

Die Anwärter für die 70. Preisgala der Hollywood-Regisseure werden an diesem Donnerstag (11. Januar) verkündet. Im vorigen Jahr hatte Damien Chazelle die begehrte Trophäe für das Filmmusical «La La Land» bekommen. Dem DGA-Verband gehören mehr als 16 000 Regisseure aus Film, Fernsehen und der Werbebranche an. Mehrere Male hatte die Komikerin und «Glee»-Schauspielerin Jane Lynch die Show moderiert.