TV-Star : Julia Louis-Dreyfus kämpft gegen den Krebs

Die US-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (56) berichtet nach ihrer Brustkrebs-Diagnose über Fortschritte. «Chemo #2: finito», schrieb sie am Freitag auf Instagram über das Ende ihrer zweiten Chemotherapie. Dazu postete sie ein Foto von sich mit Sonnenbrille, schwarzem Kapuzenpulli und aufgemaltem Schnurrbart, zitierte den Katy-Perry-Hit «Roar» und bedankte sich bei der US-Musikerin für ihre «fröhliche und liebevolle Inspiration».

Der Star der Comedy-Serie «Veep - Die Vizepräsidentin» hatte Ende September ihre Krankheit öffentlich gemacht. «Eine von acht Frauen bekommt Brustkrebs. Heute bin ich es», twitterte sie. Dreyfus war in den 90er Jahren neun Staffeln lang in der Comedy-Serie «Seinfeld» zu sehen und hat in ihrer Karriere elf Emmys gewonnen.

