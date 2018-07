Kinocharts : «Jurassic World» weiter an der Spitze der Charts

Dinosaurier und Superhelden beherrschen weiter die Kinocharts.

von dpa

02. Juli 2018, 11:23 Uhr

Die Dinosaurier lassen sich nicht von der Spitze verdrängen: Auch in seiner vierten Einspielwoche steht das Action-Abenteuer «Jurassic World: Das gefallene Königreich» auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts.

Zwischen Donnerstag und Sonntag schauten sich weitere 162 000 Kinobesucher den Film von Regisseur Juan Antonio Bayona an, wie Media Control am Montag mitteilte. Insgesamt haben ihn in Deutschland schon fast 1,7 Millionen gesehen.

Platz zwei behauptet die Komödie «Ocean's 8» von Regisseur Gary Ross. Gut 102 000 Besucher sahen nach vorläufigen Trendzahlen die Gangsterkomödie mit Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway.

Neu auf Platz drei steigt die Komödie «Love, Simon» um das Coming-out eines Heranwachsenden ein (41 500 Besucher). Der Actionfilm «Deadpool 2» (39 000) bleibt auf Platz vier. Der Dokumentarfilm «Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes» von Wim Wenders beschließt mit 32 500 Wochenendbesuchern wie schon in der Vorwoche die Top Fünf.

Die Dinosaurier aus der «Jurassic World» dominieren auch weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Der Film spielte an seinem zweiten Wochenende rund 60 Millionen Dollar (etwa 52 Millionen Euro) ein und damit mehr als jeder andere Film in den USA und Kanada, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag (Ortszeit) berichtete. «Jurassic World 2: Das gefallene Königreich» war in Deutschland bereits vor drei Wochen gestartet.

Der Film des Spaniers Juan Antonio Bayona ist der fünfte Teil aus der «Jurassic Park»-Reihe, die Steven Spielberg 1993 mit dem gleichnamigen Film gestartet hatte.

Auch auf dem zweiten Platz blieb alles wie in der Vorwoche. Der Animationsfilm «Incredibles 2» von Disney und Pixar spielte rund 46 Millionen Dollar ein. Der Film um eine Superhelden-Familie startet Ende September unter dem Titel «Die Unglaublichen 2» in Deutschland.

Erst dahinter landeten mit dem Gangsterfilm «Sicario 2» (19 Millionen) und der Sportkomödie «Uncle Drew» (16 Millionen) zwei Neueinsteiger. Auf dem fünften Platz rangiert die Kriminalkomödie «Ocean's 8» mit Sandra Bullock und Cate Blanchett, die rund acht Millionen Dollar einspielte.