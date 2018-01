Hollywood-Stern : Katy Perry und Heidi Klum feiern Minnie Maus

Micky Maus hatte schon die Ehre, jetzt ist seine Freundin Minnie Maus an der Reihe: Stars wie Katy Perry und Heidi Klum helfen dabei mit, die Mäusedame mit einem Stern in Hollywood zu feiern.

von dpa

23. Januar 2018, 07:41 Uhr

Los Angeles (dpa) - Seit 90 Jahren mischt Minnie Maus im Filmgeschäft mit - jetzt hat die weltberühmte Mäusedame auch einen festen Platz in Hollywood. Die Comic- und Zeichentrickfigur wurde am Montag auf dem «Walk of Fame»-Bürgersteig mit einer Sternen-Plakette verewigt.

US-Popstar Katy Perry, das deutsche Model Heidi Klum und Disney-Chef Robert Iger wirkten bei der Zeremonie mit. Hunderte Fans schauten zu, als eine lebensgroße Minnie-Maus-Figur im rot-weißen Tupfenkleid den 2627. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllte.

Katy Perry - wie Minnie Maus in einem kurzem Tupfen-Kleid - schwärmte von ihrer langen «Liebesaffäre» mit der Mäusedame. Schon im Alter von zwei oder drei Jahren habe sie sich für Windeln mit dem Aufdruck von Minnie und Micky Maus begeistert, witzelte die Sängerin. Auch Klum trug im Stil von Minnie ein Tupfenkleid und eine Haarschleife mit Mäuseohren.

Disney-Chef Iger pries die Cartoon-Figur als beliebte Ikone, «die uns alle zum Lachen bringt». Es sei wirklich an der Zeit, dass nun auch Minnie ihren Stern erhalte, betonte der Studio-Mogul.

Minnie feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag. In Walt Disneys Schwarz-Weiß-Film «Steamboat Willie» hatte die Mäusedame 1928 ihren ersten Auftritt. Seitdem spielte sie in mehr als 70 Filmen mit.

Auf dem «Walk of Fame» trifft sie auf eine Reihe von Figuren aus der Comic-Welt. Micky Maus war der erste Zeichentrick-Star, der 1978 - an seinem 50. Geburtstag - dort mit einem Stern verewigt wurde. Der Hase Bugs Bunny ist seit 1985 dabei, Erpel Donald Duck seit 2004. Snoopy, dem Beagle aus der weltberühmten «Peanuts»-Cartoonserie, wurde die Ehre 2015 zuteil.