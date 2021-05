Reality-Star : Kim Kardashian fällt knapp durchs Jura-Examen

Sie lernte sechs Wochen lang mehrere Stunden am Tag - am Ende reichte es dennoch nicht für das erste Examen. Kim Kardashian hat in ihrer Ausbildung zur Anwältin einen Rückschlag erlebt.

Berlin | Reality-Star Kim Kardashian (40) hat einen Rückschlag in ihrer Ausbildung zur Anwältin hinnehmen müssen: Sie habe ihr erstes Examen nicht bestanden, sagte sie in einer Vorschau zur aktuellen Folge ihrer Sendung „Keeping Up With The Kardashians“, die gestern ausgestrahlt wurde. Das als „Baby Bar“ bekannte Examen steht in Kalifornien am Ende des erst...

