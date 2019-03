Einschaltquoten : Klare Sache: Lieber Kroatien-Krimi als Familientherapie

Das Erste liegt mit seinem Kroatien-Krimi weit vor der Konkurrenz. Die ZDF-Reihe um eine Familienberatungsstelle in Bad Tölz schafft es auf Platz zwei. Bei Heidi Klum gibt es viel nackte Haut - aber keine außergewöhnlichen Einschaltquoten.

von dpa

22. März 2019, 10:57 Uhr

«Der Henker» aus der Kroatien-Krimi-Reihe war am Donnerstag der klare Favorit der Zuschauer. Im Schnitt 5,05 Millionen schalteten für die neue Folge mit Neda Rahmanian als cooler Kommissarin Branka Maric ab 20.15 Uhr das Erste ein.

Der Marktanteil lag bei 16,4 Prozent - mit Abstand die besten Werte des Abends, allerdings etwas weniger Zuschauer als beim Kroatien-Krimi am Donnerstag davor.

Die Folge «Ein neues Leben» aus der neuen ZDF-Reihe «Tonio & Julia», bei der eine katholische Ehe- und Familienberatungsstelle im bayerischen Bad Tölz im Mittelpunkt steht, interessierte 4,24 Millionen (13,8 Prozent) - mehr als in den beiden ersten Folgen. Die «Tagesschau» um 20 Uhr sahen allein im Ersten 4,26 Millionen Zuschauer (15,2 Prozent).

Auf ProSieben stand ab 20.15 Uhr in Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel» diesmal das Nacktshooting an. Außerdem mussten die Kandidatinnen mit teurem Luxusschmuck posieren. Und nicht nur das: Ein Streit zwischen Lena und Jasmin eskalierte, die beiden gerieten aneinander, es gab Tränen. Schon im Vorfeld hatte das für Schlagzeilen gesorgt, weil Lena Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hatte. Die Zuschauerzahlen waren allerdings nicht auf ungewöhnlichem Niveau: im Schnitt 2,52 Millionen (8,6 Prozent).

Auf RTL sahen ab 20.15 Uhr durchschnittlich 2,23 Millionen (7,2 Prozent) den Auftakt zur neuen Staffel der Actionserie «Alarm für Cobra 11», auf Sat.1 rund 1,66 Millionen (5,3 Prozent) die US-Serie «FBI», auf RTL II im Schnitt 1,30 Millionen (4,4 Prozent) die Sozialreportage «Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt», bei Vox 1,10 Millionen (3,7 Prozent) die Komödie «Kindsköpfe 2» und auf Kabel eins 1,03 Millionen (3,5 Prozent) «Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!».