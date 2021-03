Sozialkritik : Kölner „Tatort“ über Obdachlose

Ballauf und Schenk müssen den Tod einer wohnungslosen Frau aufklären. Bei ihren Ermittlungen lernen sie einige Schicksale obdachloser Menschen kennen - und kommen zu einer bitteren Erkenntnis.

Köln | Eine obdachlose Frau wird in Köln getötet - jemand hat sie angezündet und verbrannt. Ein Fall für die „Tatort“-Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt). War es eine Tat „im Mileu“, oder wer steckt dahinter? Doch in der Folge „Wie alle anderen auch“, die das Erste an diesem Sonntag (20.15 Uhr) zeigt, geht es nicht n...

