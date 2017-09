Adel : Königin Silvia mag Babywippen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

26.Sep.2017

Das schwedische Königshaus schätzt die Vorzüge skandinavischer Babywippen, bei denen das Baby nicht flach auf dem Boden liegt, sondern umhergucken kann.

«Ich glaube, wir haben alle so eine zuhause», sagte Königin Silvia (73) am Dienstag in Berlin. In den Nordischen Botschaften eröffnete sie eine Konferenz zum Thema «Die Rolle der Väter - Architektur für Kinder». Dabei würdigte Silvia die «großartige Ausstellung» zu nordischem Design, die derzeit dort zu sehen ist.

Das Thema Kindheit liege ihr persönlich besonders am Herzen: «Zufriedene Kinder haben eine viel größere Chance, zufriedene Erwachsene zu werden», sagte Silvia, die nächstes Jahr zum siebten Mal Großmutter wird.

Am Abend wird die Königin den Theodor-Wanner-Preis des Instituts für Auslandsbeziehungen erhalten, als Laudator ist Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) angekündigt. Die Auszeichnung würdigt «ihr soziales Engagement» und «ihren unermüdlichen Einsatz für die Menschenrechte». Das Preisgeld von 10 000 Euro werde Silvia an einen Hilfsverein im brasilianischen São Paulo spenden, hieß es vorab.

Die gebürtige Heidelbergerin ist regelmäßig in Deutschland zu Gast. Am Mittwoch kommt sie auf die Blumeninsel Mainau im Bodensee, um ein Programm ihrer Stiftung Mentor International für junge Flüchtlinge in Konstanz zu eröffnen.

