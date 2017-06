Einschaltquoten : Kohl-Sondersendungen relativ quotenschwach

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

Die Sondersendungen von ARD und ZDF zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl sind am Freitagabend auf vergleichsweise wenig Interesse gestoßen.

Ab 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 2,55 Millionen Zuschauer die ZDF-Sendung «Zum Tode von Helmut Kohl - Kanzler der Einheit», was 9,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die ARD-Livesendung «Zum Tod von Helmut Kohl» hatte parallel im Ersten 2,06 Millionen Zuschauer (7,9 Prozent).

Im Anschluss sahen in der ARD ab 21.00 Uhr 1,81 Millionen das Porträt «Helmut Kohl - ein europäischer Patriot». Das ZDF-«Spezial» um 19.30 Uhr hatten 2,41 Millionen gesehen (11,0 Prozent). Zum Vergleich: Zum Tod von Altkanzler Helmut Schmidt am 10. November 2015 hatten etwa doppelt so viele die Sondersendungen zur besten Sendezeit eingeschaltet.

17.Jun.2017