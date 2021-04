Von Meat Loaf bis Céline Dion : Komponisten-Legende Jim Steinman gestorben

Ob „I'd Do Anything for Love (but I Won't Do That)“ oder „Total Eclipse of the Heart“: Hinter all diesen Welthits steckt Jim Steinman, Spezialist für pompöses Musik-Drama.

Los Angeles | Der US-Komponist Jim Steinman, der Welthits für Musiker wie Meat Loaf, Céline Dion und Bonnie Tyler schrieb, ist tot. Steinman sei bereits am Montag im Alter von 73 Jahren in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Gerichtsmedizin und seinen Manager. Der Komponist habe vor vier Jahren einen Schl...

