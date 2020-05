«Unglaublich unbequem» : Kostja Ullmann rät von Sex im Auto ab

Die Sitzlehne nach hinten gestellt und die Scheiben beschlagen: Sex im Auto mag heiß klingen. Doch Schauspieler Kostja Ullmann rät davon ab - besonders ohne Standheizung.

von dpa

29. Mai 2020, 02:14 Uhr

Sex im Auto ist nicht heiß, sondern «kalt und unglaublich unbequem», findet Kostja Ullmann. «So was macht man nur einmal im Leben», sagte der Schauspieler, der am Samstag 36 wird, der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Er selbst habe es ausprobiert.

«Ich kann es nicht weiterempfehlen, vor allem, wenn man keine Standheizung hat.» In der neuen Joyn-Serie «Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers» spielt Ullmann einen Berufsfahrer, der sein Auto auch als Wohnung nutzt.

Mit der Münchner «tz» sprach Ullmann über sein Leben in der Corona-Krise: «Ich habe Gott sei Dank früh gelernt, dass man mit dem Geld, das man verdient, gut haushalten muss, eben für Zeiten, wenn nichts geht, so wie im Moment. Jetzt nutze ich die Zeit für mich, bin viel zu Hause, koche über Facetime mit meiner Mutter, die zwar auch in Hamburg lebt, aber als Risikopatientin nicht rausgehen mag.»

Ihm gehe es «soweit gut», betonte Ullmann, «aber natürlich freue ich mich, wenn wir alle wieder arbeiten können». Für die Psyche sei Corona eine Herausforderung.