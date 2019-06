In Süddeutschland : Kostümierte stellen historischen Handelszug nach

In Augsburg haben sich Kostümierte auf einen langen Weg gemacht. Die insgesamt 170 Männer und Frauen stellen einen historischen Kaufmannszug aus dem 18. Jahrhundert nach. Dieser soll in einer hessischen Stadt enden.

von dpa

01. Juni 2019, 14:37 Uhr

Zahlreiche kostümierte Teilnehmer werden in den kommenden zwei Wochen einen historischen Kaufmannszug von Bayern nach Hessen nachstellen.

Der Zug startete bei strahlendem Sonnenschein auf dem Augsburger Rathausplatz, am 15. Juni soll er den Marktplatz von Seligenstadt in der Nähe von Frankfurt am Main erreichen. Wie die Stadt Augsburg mitteilte, sind 170 Männer und Frauen in historischen Gewändern mit 43 Pferden und 18 Fuhrwerken unterwegs.

Damit wird ein Handelszug aus dem 18. Jahrhundert nachgestellt. Dabei geht es um einem sogenannten Geleitzug. Seit dem Mittelalter gab es solche Kaufmannszüge nach Frankfurt. Kaufleute aus den Handelsmetropolen Augsburg und Nürnberg schickten ihre Waren zu Messen in die Freie Reichsstadt. Damit die Transporte nicht überfallen werden, wurden sie von Truppen des Kaisers gegen Gebühr geleitet - diese Eskorte wurde als Geleit bezeichnet.

Um an die alten Kaufmannszüge zu erinnern, wurde vor 17 Jahren in Seligenstadt - dem letzten Rastort der Händler vor Frankfurt - ein Arbeitskreis gegründet. Seit 2003 werden alle vier Jahre historische Umzüge von Augsburg oder Nürnberg nach Seligenstadt organisiert.