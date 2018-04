Einschaltquoten : Krimi «Die Toten von Salzburg» hält Konkurrenz in Schach

Der ZDF-Krimi «Die Toten von Salzburg - Zeugenmord» hat am Montagabend die Konkurrenz in Schach gehalten.

von dpa

10. April 2018, 10:12 Uhr

6,13 Millionen Zuschauer verfolgten am 20.15 Uhr den Film, in dem der Traunsteiner Kommissar Mur (Michael Fitz) mit seinen Salzburger Kollegen Russmeyer (Fanny Krausz) und Palfinger (Florian Teichtmeister) den Mord an zwei in einem Doppelzimmer untergebrachten Krankenhauspatienten aufklären muss. Der Marktanteil betrug 19,6 Prozent.

Bereits am Samstag hatte mit dem Film «Das Steirerkind», den etwa 5,5 Millionen Zuschauer im Ersten sahen, ein in Österreich spielender Krimi die besten Karten beim Publikum.