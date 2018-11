Einschaltquoten : Krimi «Stralsund» liegt vorn

Am Samstagabend geht rein quotentechnisch kein Weg am Krimi vorbei.

von dpa

11. November 2018, 12:08 Uhr

Eine neue Folge der ZDF-Krimireihe «Stralsund» lag in der Gunst der Fernsehzuschauer am Samstagabend vorn: 6,58 Millionen Zuschauer verfolgten in dem Film «Waffenbrüder», wie die Kommissare Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Held) den Motiven eines Sprengstoffanschlags nachgehen.

Das entsprach einem Marktanteil von 21,9 Prozent. Mit einigem Abstand dahinter lag die Schlaumeier-Show «Ich weiß alles!» im Ersten mit im Schnitt 3,96 Millionen Zuschauern (Marktanteil 14,4 Prozent).

Auf RTL buhlten unter anderem ein tanzendes Kind, ein Gummi-Mensch und ein Akrobat, der sich aus einer Badewanne räkelt, um die Gunst des Publikums. «Das Supertalent» mit seinen Juroren Sylvie Meis, Dieter Bohlen und Bruce Darnell kam auf 3,86 Millionen Zuschauer (13,2 Prozent).

Den Zeichentrickfilm «Der König der Löwen» auf Sat 1 schauten 1,58 Millionen Menschen (5,3 Prozent). Vox ging mit einem Gefängnisdrama aus dem Jahr 1994 in den Abend - «Die Verurteilten» - und erreichte 1,16 Millionen Zuschauer (4,1 Prozent). Die dritte Familienshow des Abends lief bei Pro Sieben: «Alle gegen Einen» mit Moderator Elton wollten 1,13 Millionen Zuschauer (4,1 Prozent) sehen.

Die Action-Serie «Lethal Weapon» auf Kabel 1 kam auf 0,86 Millionen Zuschauer (2,9 Prozent). Den Horror-Thriller «Der verbotene Schlüssel» sahen auf RTL II 0,8 Millionen Menschen (2,7 Prozent).