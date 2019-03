Gerüchte : Lady Gaga dementiert Schwangerschaft

Von der frisch gekürten Oscarpreisträgerin Lady Gaga gibt es Neues - aber nur musikalisch.

von dpa

13. März 2019, 09:38 Uhr

Lady Gaga hat kursierende Spekulationen zurückgewiesen, sie sei schwanger, dafür aber ihren Fans mitgeteilt, dass sie an einem neuen Album arbeitet.

«Gerüchte, ich sei schwanger? Ja, ich bin schwanger mit #LG6», schrieb sie am Dienstag auf Twitter. LG6 ist der Arbeitstitel ihres neuen Werks, das ihr sechstes Studioalbum wäre. 2016 hatte sie «Joanne» veröffentlicht, in dem unter anderem der Hit «Million Reasons» enthalten war. Die Fans der Sängerin reagierten in den sozialen Netzwerken überschwänglich.

Erst vor zwei Wochen hatte die 32-Jährige Gerüchte über eine Affäre mit Schauspieler Bradley Cooper (44) zurückgewiesen. Mit ihm war sie gemeinsam bei den Oscars aufgetreten. Das emotionale Duett war einer der Höhepunkte der diesjährigen Preisverleihung. In der Talkshow «Jimmy Kimmel Live» sagte sie dazu: «Ja, die Leute haben Liebe gesehen. Aber stellt euch vor, genau das wollten wir euch sehen lassen», sagte sie. Die ganze Woche sei hart an der Performance gearbeitet worden.

Lady Gaga hatte mit ihrem Song «Shallow» aus dem Musikdrama «A Star is Born» einen Oscar gewonnen. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Lady Gaga und ihr Freund Christian Carino ihre Verlobung gelöst hatten.