Traum wahr geworden : Lady Gaga erholt sich noch von «A Star is Born»

Die Musikerin wollte ursprünglich Schauspielerin werden. Deshalb freut sie sich sehr, dass sie die Hauptrolle in einem erfolgreichen Liebesdrama bekommmen hat.

von dpa

29. November 2018, 09:12 Uhr

Ihre Rolle als Ally in «A Star is Born» lässt Lady Gaga nicht so schnell los. «Ich fühle mich immer noch so, als ob ich mich von der Rolle erhole», sagte die 32-jährige Musikerin und Sängerin dem Branchenblatt «The Hollywood Reporter».

Zugleich lobte sie die gute Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Regisseur Bradley Cooper in dem Hollywood-Liebesdrama. «Es war ein ganz großes Vertrauen da», sagte sie.

In dem Film spielen die beiden ein Liebes- und Musikerpaar. Für Lady Gaga war es die erste Hauptrolle in einem Kinofilm. «Ich wollte eine Schauspielerin sein, bevor ich eine Musikerin sein wollte, so war das also mein großer Traum», verriet sie dem «Hollywood Reporter». Am Dienstag war Lady Gaga für ihre Rolle vom US-Filmverband «National Board of Review» zur besten Schauspielerin des Jahres gekürt worden. Cooper wurde als Regisseur ausgezeichnet.