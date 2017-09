ARD-Telenovela : Langläufer im TV: 2500 Folgen «Rote Rosen»

Die «Roten Rosen» laufen seit 2006, Folge 2500 ist erreicht. Die Serie wird in Lüneburg gedreht, die Bilder aus der Altstadt ziehen Besucherscharen an. Die Fans können an speziellen Führungen teilnehmen. Für manche geht es um mehr als nur Ablenkung vom Alltag.