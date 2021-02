Wetten, Stars, Skandale : Legendärer Show-Klassiker: 40 Jahre „Wetten, dass..?“

„Niemals wieder hatte man in späteren Jahren solch ein sicheres Gefühl, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige zu tun“, schrieb einst Florian Illies über „Wetten, dass..?“ in seiner Kindheit. Vor 40 Jahren kam die Samstagabendshow zum ersten Mal.

Düsseldorf | Eine Samstagabendshow, über die die Leute noch am Montag sprechen: Das war das Ziel von Frank Elstner, als er sich schlaflos im Bett wälzte und schließlich „Wetten, dass..?“ erfand. Am 14. Februar 1981 ging die erste Ausgabe der ZDF-Show in Düsseldorf ü...

