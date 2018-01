Beziehungs-Aus : Lena Dunham und Jack Antonoff haben sich getrennt

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 09:15 Uhr

Die US-Schauspielerin Lena Dunham (31) und ihr langjähriger Freund Jack Antonoff (33) haben sich getrennt. Das bestätigten ihre Sprecher am Montag (Ortszeit) mehreren US-Medien.

Die Schöpferin der US-Serie «Girls» und der Sänger der Band Bleachers haben demnach im Dezember ihre fünfjährige Beziehung in Freundschaft beendet. Zuletzt war immer wieder über eine Verlobung der beiden spekuliert worden.

Vor drei Jahren hatte Dunham in einer Talkshow gesagt, sie wolle nicht heiraten, bevor auch Homosexuelle in den USA die Ehe schließen könnten. «Die Idee, eine Feier zu haben, die nicht von allen Menschen in meinem Leben, die ich liebe, geteilt werden kann, fühlt sich für mich nicht wie eine echte Feier an.» Wenig später war die Ehe für alle geöffnet worden.