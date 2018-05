Model : Lena Gercke musste Selbstbewusstsein erst lernen

Von alleine hätte sie sich nie vor eine Fernsehkamera gestellt, gestand die ehemalige Moderatorin von «Austria's Next Topmodel».

von dpa

08. Mai 2018, 10:04 Uhr

Model und Moderatorin Lena Gercke (30) sieht ihr selbstsicheres Auftreten als «das Ergebnis harten Trainings». «Ich bin ja keine gelernte Moderatorin und eigentlich eher schüchtern. Von allein hätte ich mich nie vor eine Kamera gestellt», sagte Gercke der deutschen Ausgabe des Magazins «Cosmopolitan».

«Ich bin da quasi reingerutscht, da einige Leute Potenzial in mir gesehen haben.» Wenn sie doch einmal das Lampenfieber packe, lege sie sich auf den Boden und sage sich: «Es ist alles okay. Du tust das, weil du es liebst und es Spaß macht. Also geh raus und hab Spaß.» Das funktioniere.

Gercke gewann 2006 die erste Staffel der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel». Von 2009 bis 2012 moderierte sie das österreichische Pendant «Austria's Next Topmodel». Bis vor kurzem war sie mit dem Arzt-Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt liiert.