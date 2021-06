Corona -Pandemie : Lena Meyer-Landrut wurde „Geltungsangst“ bewusst

Um Lena Meyer-Landrut ist es zuletzt musikalisch etwas ruhig geworden. Die Corona-Zeit hat die Sängerin genutzt, um eine konstruktive Pause einzulegen.

Berlin | Sängerin Lena Meyer-Landrut (30, „Satellite“) muss sich an volle Straßen und Cafés erst noch gewöhnen. „Ich bin ehrlich gesagt etwas überfordert und fühle mich wie jemand, der zum ersten Mal in einen Freizeitpark kommt“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen zur Sozialphobikerin geworden und ...

