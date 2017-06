Einschaltquoten : «Let's Dance» holt Quotensieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

Finale bei «Let's Dance» und Spannung bis zum Schluss - für RTL brachte das am Freitagabend den Quotensieg. Die Tanzshow hatte regelmäßig um die 4 Millionen Zuschauer.

Beim Halbfinale eine Woche zuvor waren es 4,05, beim Finale nun 4,41 Millionen, die wissen wollten, wer in diesem Jahr als bester Tänzer brilliert: Musiker Gil Ofarim hat schließlich am meisten überzeugt. Am Freitagabend hatte «Let's Dance» die höchste Zuschauerzahl überhaupt, für die diesjährige zehnte Staffel der Show war es ebenfalls der Rekordwert.

RTL schaffte es mit dem Tanzspektakel auf einen Marktanteil von 19,1 Prozent zur Hauptsendezeit - rund jeder Fünfte aller, die zu der Zeit vor dem Bildschirm saßen. Verglichen mit dem aktuellen Jahresdurchschnittswert für den Sender von 9,6 Prozent sind das hervorragende Daten. Im vergangenen Jahr allerdings, als die österreichische Sängerin Victoria Swarovski gewann, schalteten fürs Finale im Schnitt sogar 5,06 Millionen «Let's Dance»-Fans ein. Und der Marktanteil war mit 21,2 Prozent auch noch etwas höher als diesmal.

Im ZDF verfolgten ab 20.15 Uhr 4,04 Millionen Zuschauer (15 Prozent) den Krimi «Die Chefin» mit Katharina Böhm. Das waren angesichts der harten Konkurrenz durch «Let's Dance» starke Werte und sogar noch bessere als in der Woche davor (3,87 Millionen, 15,8 Prozent). Die anschließende Folge von «Soko Leipzig» sahen ab 21.15 Uhr 3,94 Millionen (14,3 Prozent).

Das Zweite ließ das Erste damit deutlich hinter sich. Dort lief ab 20.15 Uhr das TV-Drama «Neu in unserer Familie - Ein Baby für alle», für das sich 2,33 Millionen Zuschauer (8,5 Prozent) interessierten. Die Tagesschau um 20 Uhr kam allerdings auf 3,84 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent) allein im Ersten und war mit 8,52 Millionen (35,1 Prozent) in allen Programmen die meistgesehene Sendung überhaupt.

RTL II wiederholte Steven Spielbergs Saurier-Action-Klassiker «Jurassic Park» aus dem Jahr 1993 und erreichte damit 1,13 Millionen Zuschauer (4,3 Prozent). Sat.1 kam mit der romantischen Komödie «Meine erfundene Frau» auf 1,11 Millionen Zuschauer (4,1 Prozent), ProSieben mit dem Fantasyactionfilm «Transformers - Die Rache» auf durchschnittlich 1,01 Millionen (4 Prozent). ZDFneo erreichte mit dem TV-Krimi «Lewis: Gefangen im Netz» 1,04 Millionen (3,8 Prozent), Vox mit einer weiteren Folge der Serie «Chicago Fire» 1 Million (3,7 Prozent) und Kabel eins mit der Krimiserie «Navy CIS: New Orleans» 0,48 Millionen (1,8 Prozent).

