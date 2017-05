«Game of Thrones» : Liam Cunningham bereitet sich auf Ende der Serie vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

«Game of Thrones»-Star Liam Cunningham bereitet sich innerlich schon auf das Ende der Erfolgsproduktion vor.

«Wir alle versuchen, uns von dieser «Game of Thrones»-Spritze zu lösen», sagte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur über sich uns seine Filmpartner. Er wisse, wie besonders und einzigartig die US-Fantasyserie sei.

Für die Fans werde das Ende des TV-Dramas zwar schmerzhaft sein, für ihn und die anderen Darsteller werde es aber noch schlimmer sein: «Es ist unser Lebensunterhalt!», sagte er mit einem Augenzwinkern. Allerdings habe er durch die HBO-Serie viele Filmangebote bekommen. «Wenn man einmal «Game of Thrones» auf seinem Lebenslauf hat, steigt dein Aktienkurs», sagte der Ire.

Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh-Drama startet am 16. Juli in den USA in die siebte Staffel. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen. Liam Cunningham spielt in der Erfolgsproduktion den Ritter Ser Davos.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 13:04 Uhr