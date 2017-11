Doppelgängerin aus Wachs : Madame Tussauds enthüllt Theresa-May-Abbild

vergrößern 1 von 1 Foto: Victoria Jones 1 von 1

08.Nov.2017

Donald Trump und Angela Merkel gab es schon - und nun auch Theresa May. Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London hat am Mittwoch eine Figur der britischen Premierministerin enthüllt.

Das Abbild der konservativen Politikerin wird dort künftig vor einer Kulisse der berühmten schwarzen Eingangstür des Regierungssitzes Downing Street 10 zu sehen sein. Sie trägt ein rotes Kostüm, einen gemusterten Schal und eine Perlenkette. In der Hand hält die May-Doppelgängerin aus Wachs eine schwarze Mappe.

Die Enthüllung der Wachsfigur kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Mays Regierung in der Krise steckt. Mehrere Minister sind wegen Vorwürfen sexueller Belästigung oder diplomatischer Fehltritte in Bedrängnis geraten. Zudem sind die Verhandlungen mit Brüssel über einen EU-Austritt des Landes festgefahren.

«Wir können garantieren, dass die Wachsfigur der Premierministerin außerordentlich stark und stabil ist» scherzte der Londoner Madame-Tussauds-Direktor Edward Fuller in Anspielung auf einen Wahlkampf-Slogan Mays.