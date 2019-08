Tour-Vorbereitung : Madonna postet Stretching-Video zum 61. Geburtstag

Das Alter von Madonna war in letzter Zeit ein großes Thema. Auf einer Gymnstikmatte zeigt die Queen of Pop jetzt, dass sie in Top-Form ist.

von dpa

16. August 2019, 08:44 Uhr

Pop-Legende Madonna («Like a Virgin») quält sich vor ihrem Tourstart mit Stretching-Übungen. Zu ihrem 61. Geburtstag am Freitag postete sie bei Instagram ein Video, das sie beim Dehnen auf einer Gymnastikmatte zeigt.

Dabei singt die Queen of Pop ihren Song «Rescue Me» und trägt ein Bühnenoutfit. «Es ist gut, beweglich zu bleiben», schrieb sie. Die Hashtags #rehearsals (Proben) und #Madame X verweisen auf ihre anstehende Tournee. Kurz zuvor hatte Madonna bereits ein Video gepostet, das sie bei der Kostümprobe zeigt. «Wenn dein Dress mehr wiegt als du...», schrieb sie dazu.

Am 12. September beginnt in New York Madonnas «Madame X»-Tour zu ihrem 14. Studio-Album, das Mitte Juni erschien. Geplant sind 17 Konzerte im New Yorker BAM Opera House. Anschließend tritt sie bis zum 4. März 2020 unter anderem in Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Lissabon, London und Paris auf.