ARD-Show : Mai Thi Nguyen-Kim begleitet Carolin Kebekus am Flügel

Die Komikerin Carolin Kebekus singt wieder. Allerdings nicht allein. Eine Wissenschaftsjournalistin begleitet sie.

Köln | Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim zeigt sich in der „Carolin Kebekus Show“ mal von einer anderen Seite: Sie begleitet die Komikerin am Flügel und erweist sich als gute Pianistin. Ihr gemeinsames Lied richtet sich an Impfgegner und listet auf, welche verschiedenen Arten zu sterben es gibt: „Erschlagen von einer Kokosnuss, umgefahren w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.