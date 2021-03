Offizielle Deutsche Charts : Maite Kelly mit „Hello!“ ganz oben

Sting, Lana Del Rey und Justin Bieber haben das Nachsehen. Eine Schlagersängerin hat die internationalen Künstler auf die Plätze verwiesen.

Baden-Baden | Maite Kelly hat mit ihrem neuen Album „Hello!“ erstmals als Solokünstlerin die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Die Schlagersängerin ließ Superstars wie Sting („Duets“, Platz 2), Lana Del Rey („Chemtrails Over The Country Club“, Platz 3) und Justin Bieber („Justice“, Platz 4) hinter sich, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Zu...

