Oscars : „Mank“ und „Nomadland“ als bester Film nominiert

Wer macht das Rennen bei der Oscar-Verleihung Ende April? Jetzt wurden die Nominierungen bekannt gegeben.

Beverly Hills | Die Filmbiografie „Mank“ und das Road-Movie „Nomadland“ gehen bei den Oscars in der Top-Kategorie für den besten Film ins Rennen. Zu den weiteren Nominierten in dieser Sparte gehören das Drama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie, der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“, das Musikdrama „Sound of Me...

