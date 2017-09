Hurrikan «Maria» : Marc Anthony fordert von Trump mehr Hilfe für Puerto Rico

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

26.Sep.2017

US-Sänger Marc Anthony (49) hat mit deutlichen Worten mehr Hilfe für seine Landsleute im vom Hurrikan gebeutelten Puerto Rico gefordert. «Mister Präsident, halten Sie ihr Maul beim Thema NFL. Machen Sie etwas für die Leute, die in Puerto Rico in Not sind», twitterte der Musiker am Montag (Ortszeit) in die Richtung von Donald Trump.

Der US-Präsident hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach kritisch dazu geäußert, dass sich Spieler der American-Football-Liga NFL während der Nationalhymne hinknien. Damit wollen sie gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus protestieren. US-Medien hatten bereits gefragt, ob Trump nichts Wichtigeres zu tun habe.

Anthony («I Need to Know») ist als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren und war zehn Jahre lang mit Latino-Sängerin Jennifer Lopez verheiratet. Die 48-Jährige kündigte am Sonntag an, eine Million Dollar für die Betroffenen von Hurrikan «Maria» in dem US-Außengebiet zu spenden. Auch der dortige Gouverneur fordert von Washington angesichts der schweren Verwüstungen mehr Unterstützung.

