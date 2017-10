Frankfurter Buchmesse : Margaret Atwood erhält Friedenspreis

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Okt.2017 | 09:08 Uhr

Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse nimmt heute in der Paulskirche die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Die 77 Jahre alte Autorin wird für «Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz» in ihrem umfangreichen Schaffen geehrt.

In ihren Romanen und Sachbüchern habe Atwood immer wieder politisches Gespür und Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen gezeigt. Die renommierte Auszeichnung, die seit 1950 vergeben wird, ist mit 25 000 Euro dotiert. Die Feier wird live vom ZDF übertragen.

Auf dem Messegelände endet am Sonntag zugleich nach fünf Tagen die 69. Buchmesse in Frankfurt. Am letzten Tag hat nochmals das allgemeine Lesepublikum Zutritt.

