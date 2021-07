Volksmusik : Margot Hellwig blickt mit 80 dankbar zurück

Mehr als 50 Jahre lang prägte Margot Hellwig die Volkstümliche Musik, bis sie sich Ende 2015 von der Bühne verabschiedet hat. Am 5. Juli wird die in München lebende Sängerin 80 Jahre alt.

München | Gut fünf Jahre nach ihrem Bühnenabschied steht ihr Name immer noch für Volkstümliche Musik: Kein Wunder, denn kaum eine andere Künstlerin hat das Genre so nachhaltig geprägt, wie Margot Hellwig. Am 5. Juli wird die in Reit im Winkl geborene und seit vielen Jahren in München lebende Künstlerin 80 Jahre alt. „Nein“, sagt sie im Gespräch mit der Deuts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.