Hilfe in schwerer Zeit : Margrethe II. dankt für Wärme und Mitgefühl

Der Tod ihres Mannes Prinz Henrik hat die dänische Königin und ihre Familie tief bewegt. Umso mehr habe sie sich über die große Anteilnahme der dänischen Gesellschaft gefreut, schreibt sie in einem Brief.

von dpa

21. Februar 2018, 18:30 Uhr

Die dänische Königin Margrethe II. (77) hat sich in einem Brief für «Zuneigung und Mitgefühl» nach dem Tod ihres Mannes Prinz Henrik bedankt.

Für sie und die Königsfamilie sei es tief bewegend gewesen, so viel Wärme und Sympathie aus allen Teilen der dänischen Gesellschaft zu erfahren, schrieb die Monarchin. Die vielen Blumen, Briefe und die Tausenden Menschen, die dem Prinzen trotz Winterkälte die letzte Ehre erwiesen hätten, hätten sie alle tief gerührt.

«Sie haben dazu beigetragen, uns durch diese schwere Zeit zu helfen», schrieb die Königin in dem am Mittwoch vom Palast veröffentlichten Schreiben. Prinz Henrik war in der vergangenen Woche mit 83 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Am Dienstag wurde er beigesetzt.