Sylvester : Mariah Carey versucht’s noch mal

Ein Jahr nach ihrem Pannenauftritt bei der Silvesterfeier am New Yorker Times Square will es Mariah Carey noch einmal versuchen: Die US-Sängerin wird bei der diesjährigen Neujahrsparty in Manhattan erneut auftreten.

„Wir sind uns alle einig, dass es letztes Jahr nicht ganz so lief wie geplant“, erklärten Carey und die Produktionsfirma Dick Clark Productions. Careys Auftritt am Times Square vor einem Jahr war zu einem Debakel geworden.

Die Popdiva hatte während ihres Auftritts kurz vor Mitternacht vor Hunderttausenden Zuschauern und Millionen Fernsehzuschauern mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen.

So stimmte die Gesangsspur nicht mit ihrer Stimme überein, und ihr Mikrofon funktionierte nicht richtig. Zwischenzeitlich kapitulierte sie, hörte entnervt auf zu singen und stemmte die Hand in die Hüfte. Im Netz erntete die Sängerin dafür hämische Kommentare.