Deutsche Schauspielerin : Marie Bäumer für Europäischen Filmpreis nominiert

Die Rolle der Romy Schneider hat Schauspielerin Marie Bäumer schon mehrere Preise eingebracht. Nun wurde die 49-Jährige auch für den Europäischen Filmpreis nominiert. In der Kategorie tritt sie gegen eine Kollegin aus Polen an.

von dpa

10. November 2018, 13:49 Uhr

Die deutsche Schauspielerin Marie Bäumer ist für ihre Rolle in dem Romy-Schneider-Drama «3 Tage in Quiberon» für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Bäumer (49) tritt in der Kategorie unter anderem gegen die Polin Joanna Kulig («Cold War») und die Italienerin Alba Rohrwacher an.

Die Nominierungen wurden am Samstag beim Filmfestival im südspanischen Sevilla bekanntgegeben. Chancen auf einen Preis als bester Schauspieler hat auch der Schwede Sverrir Gudnason für seine Darstellung Björn Borgs in der Filmbiografie «Borg/McEnroe». In der Kategorie Bester Dokumentarfilm geht die deutsch-syrisch-libanesische Koproduktion «Kinder des Kailfats» an den Start.

Die Filmpreis-Gala 2018 findet am 15. Dezember in Sevilla statt. Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass der britische Schauspieler und Regisseur Ralph Fiennes («Der englische Patient») mit dem Ehrenpreis «Europäischer Beitrag zum Weltkino» ausgezeichnet wird. Für ihr Lebenswerk wird die spanische Schauspielerin Carmen Maura («Volver - Zurückkehren») geehrt.

Der Europäische Filmpreis gilt als europäisches Pendant zum US-amerikanischen Oscar. Er wird immer abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen.