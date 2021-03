Soziales Engagement : Meghan beglückwünscht Britinnen zu neuem Job

In den letzten Tagen hat das spektakuläre Interview mit Oprah Winfrey die Schlagzeilen beherrscht. Aber es gibt auch andere Neuigkeiten von Herzogin Meghan.

London | Herzogin Meghan schickt Glückwünsche und Mutmachbriefe an Frauen, die nach langer Arbeitslosigkeit wieder einen Job gefunden haben. Mit handgeschriebenen Notizen an die Klientinnen unterstützt Meghan - Frau von Prinz Harry - die Frauenorganisation Smart Works in Großbritannien, bei der sie seit 2019 Schirmherrin ist. Diese hilft Frauen, sich auf de...

