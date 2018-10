Puppen, Mord und Sex : Melissa McCarthy in «The Happytime Murders»

Sie sehen aus wie die Muppets, doch die Handpuppen in «The Happytime Murders» sind keine harmlosen Figuren. Die derbe Action-Komödie mit Melissa McCarthy als Detektivin geht unter die Gürtellinie.

08. Oktober 2018, 10:27 Uhr

Mit den kinderfreundlichen Muppet-Figuren wie Kermit, dem Frosch, und der Schweinedame Miss Piggy haben die Handpuppen aus «The Happytime Murders» wenig gemeinsam.

Diese Film-Marionetten haben es stattdessen faustdick hinter den Filzohren: Sie schauen sich Pornofilme an, sind vulgär, prügeln sich und haben Sex. Mittendrin geht Melissa McCarthy voll unter die Gürtellinie. Sorgt die Hollywood-Komikerin («Taffe Mädels», «Ghostbusters») sonst eher für Lacher, teilt sie jetzt derbe Sprüche und Fausthiebe auf empfindliche Körperteile aus.

Sie spielt die Detektivin Connie Edwards, die in der Unterwelt von Los Angeles einer brutalen Serie von Puppenmorden nachgeht. Die eigentliche (Puppen)-Hauptfigur ist der frühere Polizist Phil Phillips, aus blauem Plüsch, der als kettenrauchender Privatdetektiv in das Gemetzel verwickelt wird. Opfer sind die inzwischen vergessenen Mitglieder der früheren Fernsehshow «The Happytime Gang», die nach und nach von dem mysteriösen Mörder umgebracht werden.

Für die Puppen in «The Happytime Murders» ist das Leben wenig spaßig. Sie fristen ein erbärmliches Dasein als Bürger zweiter Klasse, werden von Hunden angebellt, von Kindern verprügelt, von Erwachsenen schräg angeschaut. Ihr Leben spielt sich im Rotlichtviertel ab, mit käuflichem Sex und harten Drogen, sie schnupfen Zucker statt Kokain.

Was die Puppen so treiben, wenn Kinder nicht hinschauen - so werben die Filmemacher im Trailer für den derben Kinospaß. «Kein Sesam, nur Straße» heißt es in Anspielung auf die Handpuppen aus der Kindersendung «Sesamstraße». Der gemeinnützige Verein Sesame Workshop, der das englischsprachige Original «Sesame Street» produziert, ärgerte sich über die fluchenden und sexwütigen Filzpuppen und ging in den USA gegen die «Happytime Murder»-Macher wegen Image-Schädigung gerichtlich vor, doch ihre Klage wurde abgewiesen.

Die Figuren mögen grundverschieden sein, doch tatsächlich gibt es eine Verbindung zu den jugendfreien Puppen der «Sesamstraße» und der «Muppet Show», die der legendäre US-Puppenmeister Jim Henson erschaffen hatte. Sein Sohn Brian Henson, Regisseur der Muppets-Filme «Die Schatzinsel» und «Weihnachtsgeschichte», hat die derbe «Happytime Murders»-Geschichte für erwachsene Zuschauer inszeniert.

In den USA erhielt das Werk die strikte «R»-Freigabe: Jugendliche unter 17 Jahren dürfen den Film mit expliziten Sex-Szenen nur mit einem Elternteil oder einem erwachsenen Begleiter sehen. In Deutschland ist er dagegen schon ab 12 Jahren freigegeben.

Der dreckige Humor hat es in sich. So raunzt Ex-Cop Phil einen FBI-Beamten an, wofür die drei Buchstaben wohl stehen: Fickender blöder Idiot, kommt der Filzpuppe über die Lippe. Ihr Jungfernhäutchen sei bestimmt gerissen, lamentiert McCarthy alias Connie Edwards, als die Detektivin beim Einsatz hart gegen eine Tür kracht. Und es bleibt nicht nur bei verbalen Ausrutschern. Die Handpuppen treiben es in Porno-Shops und auf Bürotischen, dabei haben die Macher nicht an künstlichem Ejakulat gespart.

Der anfangs witzige Schockeffekt wird leider sehr schnell alt. Das Drehbuch hat weder Humor, noch eine überzeugende Story. Neben McCarthy legen sich Maya Rudolph als Sekretärin und Elizabeth Banks als Nachtclubtänzerin ins Zeug, doch auch die Schauspielerinnen können das seichte Puppentheater nicht retten. Bei den US-Kritikern und Zuschauern fiel der Film völlig durch. Vielleicht wäre «mehr Sesam, weniger Straße» besser gewesen.

The Happytime Murders, USA 2018, 92 Min., FSK ab 12, von Brian Henson, mit Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph