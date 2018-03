Neues aus Hollywood : Michael B. Jordan plant Kriegsfilm über schwarze Soldaten

Schwarze sind im Vormarsch. Auch als Filmhelden und Produzenten.

von dpa

21. März 2018, 14:44 Uhr

Los Angeles (dpa) - «Black Panther»-Star Michael B. Jordan (31) will als Produzent das Kriegsdrama «The Liberators» auf die Leinwand bringen. «Variety» zufolge dreht sich der Action-Film um eine afrfroamerikanische Soldatentruppe, die während des Zweiten Weltkriegs in Europa kämpfte. Jordan ist mit seiner Produktionsfirma Outlier Society Productions an Bord.

Ob er selbst eine Rolle übernimmt, blieb zunächst unklar. Derzeit ist er in dem Superheldenfilm «Black Panther» als der skrupellose Bösewicht Killmonger zu sehen. Zuvor spielte er - ebenfalls unter der Regie von Ryan Coogler - in «Fruitvale Station» und «Creed» mit.