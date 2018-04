50. Geburtstag : Michael «Bully» Herbig hat mehr Selbstvertrauen im Alter

Für Michael «Bully» Herbig beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der Regisseur und Schauspieler feiert seinen 50. Geburtstag - und freut sich auf ernste Filme.

von dpa

27. April 2018, 12:29 Uhr

Der Filmemacher Michael «Bully» Herbig freut sich auf seinen 50. Geburtstag an diesem Sonntag. «Neuer Lebensabschnitt, neue Chance!», sagte Herbig in einem Interview der «Bild» in München.

Das Alter habe den Vorteil, dass er nun auch ernste Geschichten inszenieren könne - wie den Thriller «Ballon» über die Flucht zweier Familien aus der DDR, der im September in die Kinos kommen soll.

«Nach 'Erkan & Stefan', meinem ersten Kinofilm als Regisseur, wurde mir die Regie für ein Drama angeboten. Ich hatte damals aber noch nicht das Selbstvertrauen für so einen Stoff. Heute geht's», sagte der Münchner.