Magischer Ort : Michael Holm war schon öfter in Mendocino

In seinem Superhit «Mendocino» fährt Michael Holm auf der Suche nach einem Mädchen immer wieder in den kleinen Fischerort bei San Francisco. In Wirklichkeit war er auch schon da.

von dpa

18. Juli 2018, 13:19 Uhr

«Mendocino»-Interpret Michael Holm (74) ist schon öfter in Mendocino bei San Francisco gewesen. «Das ist ein winziger Fischerort, in dem sich in den 60ern die Hippies trafen», sagte der Schlagerstar («Barfuß im Regen», «Tränen lügen nicht») der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».

«Da gibt’s vielleicht 150 Häuser, drei Hotels und ein paar Andenkenläden. Es ist nicht viel los, aber die Landschaft ist wunderschön. Es liegt direkt an der nordkalifornischen Steilküste und ist umgeben von Redwood-Wäldern - ein magischer Ort.»

Holms 75. Geburtstag steht am 29. Juli an. Eine große Feier plant er aber erst später: «Ich habe an dem Tag einen Auftritt. Natürlich werde ich noch feiern, aber die Feier wird verschoben.»