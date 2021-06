Kritik an Branche : Michael J. Fox kritisiert Filmszenen für Behinderte

Unser Bild von Menschen mit Behinderungen ist auch durch die Filmbranche geprägt. Die klischeehaften Darstellungen dort nerven Michael J. Fox: „Auch behinderte Menschen können Arschlöcher sein.“

Los Angeles | Schauspieler Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) hat die Darstellung von Menschen mit Behinderung in Filmen als oft klischeehaft und eindimensional kritisiert. „Menschen sehen einen Rollstuhl oder jemanden mit einer Behinderung im Fernsehen und die Musik wird sanft und dunstig and dann kämpft der Typ mit irgendeiner banalen Tätigkeit, in dem V...

