Karriere : Michael Kessler verdankt Berufswahl früherer Lehrerin

Der Schauspieler Michael Kessler verdankt seine Berufswahl einer früheren Lehrerin in Wiesbaden. «Die hat eine Weiche gestellt, die extrem war in meinem Leben», sagte der 50-Jährige dem Sender Hit Radio FFH.

Die Deutschlehrerin hatte ihn in die Theater AG eingeladen. Der gebürtige Wiesbadener Kessler hat in seinem Beruf auch Tiefen erlebt: «Besonders am Anfang. Nach Switch 1999 war erst mal ein Jahr nix. Kein Casting, kein Anruf.» Der Schauspieler und Comedian ist beispielsweise aus der ZDF-Sendung «Kessler ist...» bekannt.

