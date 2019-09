Ex-Schwimm-Star : Michael Phelps wieder Vater geworden

Jetzt ist die Familie auf fünf angewachsen. Die Frau des Rekord-Olympiasiegers hat zum dritten Mal einen Jungen zur Welt gebracht.

von dpa

12. September 2019, 10:03 Uhr

Der Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (34) ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Frau Nicole (34) brachte einen weiteren Jungen zur Welt.

Maverick Nicolas Phelps und seine Mutter seien gesund, teilte der Schwimm-Star am Mittwoch auf Instagram mit. Der Junge sei am Montag geboren worden. Die beiden Geschwister, Beckett Richard (18 Monate) und Boomer Robert (3 Jahre), freuten sich, nun «große Brüder» zu sein, schrieb Phelps zu einem Foto der fünfköpfigen Familie mit dem Neugeborenen in den Armen seiner Mutter.

Phelps ist seit drei Jahren mit dem Model Nicole Johnson verheiratet, das 2010 zur «Miss Kalifornien» gewählt wurde. Der 34-Jährige beendete nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 seine Profikarriere. Insgesamt gewann der Amerikaner 28 olympische Medaillen, davon 23 goldene. Damit ist er der erfolgreichste Sportler bei Olympischen Spielen.