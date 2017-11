Fußball : Michalsky empfiehlt schwarze Schuhe zum neuen WM-Trikot

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Der Berliner Designer Michael Michalsky (50) empfiehlt den deutschen Fußball-Nationalspielern schwarze Schuhe zum neuen WM-Trikot.

Das neue Hemd zur WM 2018 nehme die Stilelemente des Trikots von 1990, in dem Deutschland Weltmeister wurde, gekonnt auf und hole sie mit High-Tech-Grafik stilistisch in die heutige Zeit. «Mein modischer Rat an die Nationalelf: statt zu bunten lieber zu schwarzen Fußballschuhen greifen. Dann steht der Verteidigung des Titels, auch modisch, nichts mehr im Weg», sagte der frühere Kreativdirektor von Adidas der Deutschen Presse-Agentur.

Das neue Trikot wird am Dienstag bei einer Promotion-Show von Adidas in Berlin live gezeigt. Die DFB-Akteure sollen es am Freitag beim Test gegen England erstmals in einem Länderspiel tragen (21.00 Uhr/ZDF).